Um estabelecimento comercial localizado no Centro de Barbacena foi alvo de arrombamento na manhã desta terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o vidro da fachada da loja foi encontrado caído ao chão e havia diversas peças de roupas espalhadas pelo interior do imóvel.
A proprietária, de 46 anos, esteve no local e constatou que foram levados aproximadamente R$ 250,00 em dinheiro, além de um notebook e algumas peças de roupas femininas.
A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe no local do crime. A Polícia Militar segue em diligências para tentar identificar e localizar o autor do furto.
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