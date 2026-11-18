A Polícia Federal prendeu duas pessoas e encontrou um laboratório utilizado para a fabricação de dinheiro falso durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (18), em Barbacena. A ação, denominada Operação Real Impostor, tem como objetivo combater a produção e a distribuição de moeda falsificada.

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram notas falsas, impressoras utilizadas na confecção das cédulas, além de equipamentos, insumos e outros materiais de interesse para a investigação. A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Todo o material apreendido será encaminhado para perícia, que deverá contribuir para o avanço das investigações.

Os suspeitos poderão responder por crimes relacionados à fabricação e à distribuição de moeda falsa, além de outras possíveis infrações que sejam identificadas durante o inquérito policial.

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