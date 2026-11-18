A Secretaria Municipal de Educação de Matias Barbosa abre, na próxima segunda-feira (23), o período oficial para renovação e realização de novas matrículas na rede municipal de ensino referentes ao ano letivo de 2027. O atendimento aos pais e responsáveis segue até a sexta-feira (27), diretamente nas unidades escolares do município.

Para garantir a vaga dos estudantes, os interessados devem comparecer à secretaria da escola desejada dentro do horário de funcionamento estipulado para o processo: no turno da manhã, das 7h às 11h, e no período da tarde, das 12h30 às 16h.

Documentação necessária

As exigências documentais variam conforme a situação do estudante na rede pública municipal. Em todos os casos, é necessário apresentar cópias dos documentos solicitados.

Renovação de matrícula: Para alunos que já integram a rede municipal e vão apenas confirmar a permanência, os responsáveis devem levar apenas uma cópia do comprovante de residência atualizado.

Novas matrículas: Para estudantes que estão ingressando agora nas escolas do município, a lista inclui:

Documento pessoal do aluno (RG, CPF ou Certidão de Nascimento);

Comprovante de residência;

Declaração de transferência (obrigatória para alunos vindos de outras instituições de ensino).

Vagas em creches

A pasta municipal esclareceu ainda que as regras e datas para o cadastro destinado às vagas nas creches, que atendem as turmas de Maternal I e II, seguem um cronograma próprio e serão divulgadas oficialmente pela Prefeitura na próxima semana.

A Secretaria de Educação reforça a importância de que pais e responsáveis fiquem atentos ao calendário e não deixem o procedimento para a última hora, assegurando a organização das turmas e a vaga dos alunos dentro do prazo estabelecido.





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