Com o feriado prolongado desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal inicia amanhã, quinta-feira (19), a Operação Dia da Consciência Negra 2026 nas rodovias federais de todo o país.

A fiscalização segue até domingo (22) com foco prioritário na redução de mortes envolvendo motocicletas. Além do policiamento reforçado nos trechos críticos, a corporação vai restringir o tráfego de veículos de carga excedentes em rodovias de pista simples na quinta-feira, das 16h às 22h; na sexta-feira, das 6h às 12h; e no domingo, das 16h às 22h. A BR-040, em Juiz de Fora é um trecho de atenção da PRF.

Mortes de motociclistas

A operação responde ao levantamento divulgado nesta quarta-feira (18) pela PRF, que mostra um aumento de 13% nos óbitos de ocupantes de motocicletas entre janeiro e outubro de 2026 em relação ao mesmo período de 2025. Foram 27.777 sinistros e 1.850 mortes nos dez primeiros meses deste ano, contra 26.620 ocorrências e 1.636 vítimas fatais no ano passado.

Segundo a corporação, os acidentes se concentram nos perímetros urbanos das rodovias, onde o trânsito local se mistura ao fluxo de longa distância, cenário liderado pelos trechos da BR-101 em São José (SC), com 399 registros, da BR-040 em Duque de Caxias (RJ), com 362, e da BR-101 em Recife (PE), com 348.

A imprudência impulsiona esses números: somadas, as três infrações mais cometidas por motociclistas passam de 300 mil autuações em 2026, lideradas pelo excesso de velocidade em até 20% acima do limite (184.081 flagrantes), condução sem licenciamento (62.605) e direção sem habilitação (61.691). Também houve alta de 12,35% nos flagrantes de pessoas circulando de moto sem capacete, totalizando 48.052 casos neste ano.

Minas é o 2º estado com mais mortes

No recorte estadual, Minas Gerais é o segundo estado com mais mortes de motociclistas em rodovias federais em 2026, somando 160 óbitos, atrás apenas de Pernambuco (173) e à frente da Bahia (150).

Na Zona da Mata, a atenção se volta para a BR-040, especialmente no trecho de Juiz de Fora, que reúne forte integração urbana, acessos a bairros e intenso fluxo diário de motos entre o município e cidades vizinhas, como Matias Barbosa e Simão Pereira. O risco local é agravado pelo excesso de velocidade no corredor Rio–Belo Horizonte. Entre janeiro e agosto deste ano, a concessionária EPR Via Mineira registrou quase 450 mil infrações desse tipo entre BH e Juiz de Fora, com o maior pico da região flagrado justamente na cidade, onde um veículo passou a 146 km/h em um trecho com limite de 40 km/h.

Neste feriadão, a PRF orienta que motociclistas utilizem sempre capacete afivelado e vestuário adequado, revisem freios, pneus e iluminação antes da viagem, respeitem rigorosamente os limites de velocidade nos trechos urbanos e jamais dirijam cansados ou sob efeito de álcool.

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