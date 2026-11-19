Um adolescente de 17 anos, morreu após ser baleado na noite dessa quarta-feira (18), na Rua Buenos Aires, no Bairro Novo Silvestre, em Viçosa. Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo e encontrou a vítima caída ao solo, com ferimentos provocados pelos tiros.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o adolescente foi encontrado em parada cardiorrespiratória pela equipe, que tentou reverter o quadro do paciente, sem sucesso.

Testemunhas relataram à PM, que dois indivíduos fugiram em uma motocicleta logo após os disparos. Eles seguiram em direção desconhecida.

Durante os trabalhos da perícia, foram encontrados nove estojos de munição calibre 9 milímetros. As circunstâncias do homicídio e a identificação dos responsáveis estão sendo investigadas.

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