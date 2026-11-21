O trânsito na BR-265, na altura do km 275, em São João del-Rei, segue em meia pista na manhã deste sábado (21), após o tombamento de uma carreta carregada com cal virgem (óxido de cálcio). O acidente aconteceu na sexta-feira (20) e provocou o espalhamento de parte da carga sobre a rodovia. Não houve registro de vítimas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência exige cuidados especiais devido à natureza do produto transportado, identificado pelo número ONU 1910. O contato da cal virgem com a água, especialmente em situações de chuva, pode provocar uma reação química com liberação de calor, além de riscos relacionados à dispersão de partículas.

Após o acidente, equipes da Polícia Militar Rodoviária realizaram o isolamento e a sinalização da área. O Núcleo de Emergências Ambientais (NEA) e o Corpo de Bombeiros Militar também foram acionados para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias.

A liberação total da rodovia depende da conclusão dos procedimentos de avaliação, remoção da carga e limpeza da pista. A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho e a respeitarem a sinalização instalada no local.

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