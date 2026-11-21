Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas realizada nessa sexta-feira (20), em Cajuri. A ação foi desencadeada após informações de que o suspeito estaria levando entorpecentes para o município e comercializando as drogas na cidade.

Segundo a PM, foi realizada uma operação de batida policial, que resultou na localização do homem e na apreensão dos materiais.

Durante a ocorrência, foram apreendidos oito papelotes de cocaína, seis porções de maconha, R$ 156 em dinheiro, dois aparelhos celulares, um capacete e uma motocicleta.

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