Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada nessa sexta-feira (20), em Ervália. A operação teve início após diligências relacionadas a denúncias de direção perigosa envolvendo indivíduos que, segundo a PM, também estariam ligados ao transporte de entorpecentes na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes intensificaram o patrulhamento para localizar os suspeitos, que também seriam conhecidos por provocar perturbação do sossego e insegurança no trânsito.

A ação terminou com a prisão dos dois homens e a apreensão de 15 porções de maconha, uma motocicleta e três aparelhos celulares.





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