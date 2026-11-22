Três homens foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas, realizada no sábado (21), em Paula Cândido. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e um revólver calibre .22.

Segundo a PM, os militares realizavam patrulhamento quando avistaram indivíduos sobre o telhado de uma residência. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir.

Durante as diligências, foram apreendidas 31 pedras de crack, três pinos de cocaína e R$ 146 em dinheiro. Um revólver calibre .22 também foi recolhido.

Os três adultos foram presos em flagrante, enquanto o adolescente foi apreendido. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, juntamente com os materiais recolhidos.

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