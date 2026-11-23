Uma idosa de 95 anos precisou ser transferida de helicóptero após cair da cama e sofrer um traumatismo cranioencefálico em Dores do Turvo, na Zona da Mata, neste domingo (22). A vítima foi levada pela equipe aeromédica para o Hospital Santa Isabel, em Ubá, onde recebe atendimento especializado.

Segundo as informações do resgate, após a queda, a paciente foi levada inicialmente para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Dores do Turvo. No posto, ela apresentou quadros de sonolência e prostração, sintomas considerados de alerta para lesões na cabeça e que exigem avaliação médica mais complexa.

Diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de agilidade no atendimento, a equipe médica acionou o transporte aéreo. O resgate foi feito pelo helicóptero Arcanjo, em uma operação integrada entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, por meio dos consórcios Cisdeste e o Corpo de Bombeiros, através da 6ª Companhia Especial de Operações Aéreas (6ª CEOA).

A idosa foi estabilizada e transportada com segurança até Ubá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica do Hospital Santa Isabel. O estado de saúde atualizado dela não foi divulgado.

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