Nove pessoas foram presas por adulterem veículos e dez motocicletas foram apreendidas na tarde deste domingo (22), na BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o flagrante ocorreu por volta das 16h, na altura do km 612. Durante patrulhamento pela rodovia, os militares avistaram um grupo de motociclistas circulando sem placas e fazendo algazarra na pista.

Na sequência, a equipe abordou quatro carros que puxavam carretinhas transportando diversas outras motos, também sem a identificação obrigatória.

Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sistemas e verificaram que todos os veículos estavam devidamente registrados, emplacados e licenciados. Questionados, os envolvidos confessaram que haviam retirado propositalmente as placas para participar de um evento em Congonhas.

Diante do crime previsto no Código Penal, os nove responsáveis foram presos em flagrante e as dez motocicletas acabaram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de plantão da região para as demais providências. A idade dos presos não foi informada.

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