Barbacena, no Campo das Vertentes, recebe a partir desta terça-feira (24) a Carreta da Saúde da Mulher para tentar reduzir a fila de espera por consultas e exames preventivos e diagnósticos no Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade móvel ficará instalada na Praça do Santo Antônio, em frente à igreja, até 18 de dezembro.

A iniciativa é promovida em parceria entre a Prefeitura de Barbacena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Ministério da Saúde. Além de atender pacientes da própria cidade, a estrutura vai contemplar moradoras de outros 13 municípios que integram a microrregião de saúde, somando 14 cidades beneficiadas.

No interior da carreta, equipada para os atendimentos, serão ofertadas consultas médicas e exames como mamografia, colposcopia, ultrassonografia de mama e ultrassonografia transvaginal.

A Secretaria de Saúde alerta que não haverá atendimento por ordem de chegada ou demanda espontânea, ou seja, quem for direto ao local sem agendamento prévio não será atendido. As equipes da pasta entrarão em contato diretamente por telefone com as pacientes que já estão na fila do SUS para informar data e horário do exame ou da consulta. A orientação é que as mulheres mantenham o número de telefone atualizado no cadastro e fiquem atentas às ligações.

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