A exploração de jogos de azar e apostas clandestinas foi alvo de uma ofensiva da Polícia Militar neste sábado (21), em Conselheiro Lafaiete. Entre o fim da manhã e o início da tarde, equipes percorreram diferentes pontos da cidade e flagraram o funcionamento irregular de apostas e bingo eletrônico em estabelecimentos dos bairros Vila Resende, Bellavinha e São João.

A primeira abordagem aconteceu na Rua Ferreira Barros, na Vila Resende. Durante a vistoria em um comércio, os policiais encontraram indícios da exploração de bingo eletrônico e apostas não autorizadas. No local, foram recolhidos R$ 120 em dinheiro, uma máquina de cartão e comprovantes das transações. Um homem de 45 anos foi apontado como o responsável pelo esquema.

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Pouco depois, os militares seguiram para a Rua Aurora Belavinha, no bairro Bellavinha, onde identificaram outro ponto de apostas ilegais. Desta vez, a equipe apreendeu dois cadernos com anotações da movimentação do jogo e vários comprovantes, responsabilizando um homem de 60 anos pela prática.

A fiscalização também passou pela Rua Amazonas, no bairro São João. No endereço, os policiais localizaram mais uma máquina de cartão e recibos ligados ao mesmo tipo de contravenção penal, identificando um homem de 61 anos como responsável pelo ponto.

Todo o material recolhido nos três endereços foi apreendido pela Polícia Militar. Os envolvidos foram devidamente identificados e os casos foram encaminhados para o Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde os responsáveis deverão responder pela exploração de jogos de azar.

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