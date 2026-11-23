Uma mulher de 37 anos foi presa por abandono e maus-tratos após deixar o filho, de 10 anos, sozinho dentro de casa por cerca de três dias em Barbacena, no Campo das Vertentes. O caso foi registrado na noite de sábado (21), em um condomínio no Bairro Grogotó, e terminou também com a prisão do namorado da suspeita, de 33 anos, que era foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após uma denúncia de que o menino estava desacompanhado no imóvel havia dias. Ao chegarem ao condomínio, os policiais constataram que a criança havia sido acolhida por uma vizinha, que preparou comida e cuidou dela até a chegada das autoridades.

Em rastreamento pela região, os militares localizaram a mãe na casa de uma parente do namorado. Durante a checagem dos dados, a polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 33 anos.

No momento da abordagem, o suspeito reagiu e tentou agredir os policiais com socos e chutes. Para imobilizá-lo, a equipe precisou utilizar técnicas de contenção e disparar uma arma de choque. Mesmo já detido, o homem ameaçou os militares de morte durante o trajeto até a unidade policial.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência e decidiu deixar o menino sob a guarda provisória da vizinha que fez a denúncia e o acolheu. A mãe e o namorado receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Barbacena.

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