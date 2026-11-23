Um homem de 61 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após atirar no pescoço de outro homem, de 40 anos, na noite desse domingo (22), no Bairro Jardim Bom Clima, em Coimbra, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado escondido na própria residência e confessou ter efetuado dois disparos contra a vítima.

A PM foi acionada pela esposa do homem baleado. Ela relatou que o suspeito foi até a casa do casal e, quando o marido se aproximou da porta da varanda para atendê-lo, o homem efetuou os disparos. A mulher estava dentro do imóvel e afirmou ter reconhecido o autor pela voz.

A vítima foi socorrida por uma equipe de ambulância e levada inicialmente à unidade de saúde de Coimbra. Devido ao ferimento na região do pescoço, precisou ser transferida para o Hospital Santa Isabel, em Ubá, onde recebeu atendimento médico. Não há mais informações sobre o estado de saúde do homem.

Após receber as informações sobre o crime, os policiais realizaram buscas e encontraram o suspeito escondido em casa. Durante a abordagem, ele admitiu ter feito dois disparos e alegou que a tentativa de homicídio teria sido motivada por um desentendimento envolvendo um aparelho de televisão.

O homem foi preso em flagrante. A arma utilizada no crime, uma garrucha Rossi calibre .32, foi apreendida pela Polícia Militar.

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