A Prefeitura de Matias Barbosa não realizará a tradicional festa de Ano Novo na praça central da cidade. O cancelamento foi anunciado nesta segunda-feira (23) pelo prefeito Maurício dos Reis Domingos, em um vídeo publicado nas redes sociais oficiais do município. A decisão foi motivada pela redução dos repasses financeiros e pelos cortes de recursos enfrentados pela administração municipal.

Segundo o prefeito, a medida busca preservar o equilíbrio das contas públicas e evitar impactos no funcionamento dos serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social. A administração considera necessário reduzir despesas para garantir a continuidade dos atendimentos à população.

A decisão também segue orientações recentes da Associação Mineira de Municípios (AMM) e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna (Cimpar). As entidades recomendaram que as prefeituras adotem medidas de contenção de gastos não essenciais, incluindo o cancelamento de festividades de fim de ano.

As recomendações têm como objetivo auxiliar os municípios no fechamento das contas públicas e na manutenção dos serviços básicos oferecidos à população.

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