A Polícia Militar de Minas Gerais vai realizar uma simulação de ataque a banco na noite desta quinta-feira (26), em Guidoval, na Zona da Mata. A corporação divulgou o aviso previamente para orientar a população e deixar claro que a movimentação faz parte de um treinamento operacional.

Durante o exercício, os moradores podem notar deslocamento de militares, circulação de viaturas e sons característicos de ocorrências de emergência. De acordo com a PM, a atividade tem como foco aprimorar a prontidão e a capacidade de resposta das equipes diante de situações graves desse tipo.

A orientação da Polícia Militar é que a comunidade local mantenha a tranquilidade ao acompanhar a operação e não se assuste com a dinâmica do treinamento.

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