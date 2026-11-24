Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo duas motocicletas na manhã desta terça-feira (24), em uma estrada de terra que liga os municípios de Muriaé e Barão de Monte Alto, na Zona da Mata. O atendimento foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 7h.

Entre os envolvidos, o caso mais grave é o de uma mulher de 37 anos, que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Um homem de 49 anos também teve ferimentos moderados, apresentando luxação no pé esquerdo e um corte contuso em um dos braços. Já o terceiro envolvido, de 36 anos, foi avaliado pela equipe de socorro sem apresentar queixas aparentes.

Após os primeiros atendimentos no local do acidente, as três vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Paulo, em Muriaé, para avaliação médica e cuidados especializados. As circunstâncias da batida não foram detalhadas.

Tags:

acidente | Batida | Colisão | Ferido | Homem | moto | Perna