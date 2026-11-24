Um homem de 22 anos preso com uma motocicleta adulterada e um adolescente de 17 anos flagrado pilotando sem habilitação e carregando a placa dentro da mochila. Esse foi o saldo de duas abordagens da Polícia Militar nesta segunda-feira (23) em Conselheiro Lafaiete, durante mais uma etapa da Operação Grau Zero, voltada a frear manobras arriscadas e crimes cometidos sobre duas rodas na cidade.

O primeiro flagrante aconteceu pela manhã, na Praça Barão de Queluz, no Centro. Ao checar a documentação e o chassi do veículo abordado, os policiais perceberam que a numeração do motor não batia com o sistema oficial e tinha sinais de remarcação. O jovem de 22 anos acabou preso por adulteração de sinal identificador e a moto foi guinchada para o pátio credenciado.

Horas depois, no fim da tarde, o cerco fechou no bairro Nossa Senhora da Guia, na região conhecida como Linhazinha. Equipes do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) pararam uma moto que circulava sem identificação traseira. Ao abordar o condutor, um adolescente de 17 anos, os militares descobriram que ele não tinha carteira de habilitação e que a placa estava guardada dentro da própria mochila. O veículo também foi apreendido.

As blitze fazem parte de uma ofensiva que vai ganhar ainda mais fôlego na região. A Polícia Militar confirmou que as fiscalizações com motopatrulhas serão reforçadas até o fim de 2026 e início de 2027, avançando por todos os municípios atendidos pelo 31º Batalhão, na tentativa de reduzir acidentes e inibir assaltos e fugas com motocicletas.

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