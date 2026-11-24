O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou à Justiça um ex-secretário municipal de Obras de Laranjal, na Zona da Mata, por suspeita de desviar materiais pertencentes ao patrimônio público para utilizá-los em uma propriedade rural vinculada à própria família. O caso teria ocorrido em 2024, quando ele ocupava o cargo na administração municipal. O ex-secretário é acusado de peculato, crime que envolve a apropriação ou o desvio de bens públicos por funcionário que tem acesso a eles em razão da função.

De acordo com a denúncia, o então secretário teria utilizado a posição que ocupava para retirar materiais do Ginásio Poliesportivo e do Parque de Exposições de Laranjal. O transporte dos itens teria sido realizado com o uso de mão de obra e maquinário da própria Prefeitura.

Entre os materiais apontados pelo Ministério Público estão 13 mourões de concreto armado, 30 metros de tela metálica galvanizada e dois pilares cilíndricos de concreto. Conforme as investigações, os itens foram levados para uma fazenda na comunidade de Pedra Negra, no distrito de São João, onde teriam sido utilizados no cercamento da propriedade e na construção da estrutura do portão de acesso.

O MPMG afirma que os indícios de autoria foram reforçados por um Acordo de Não Persecução Cível firmado durante as investigações. Nesse documento, o então agente público teria reconhecido a responsabilidade pelo desvio dos materiais em benefício particular.

Na ação penal, o Ministério Público pede a condenação do ex-secretário por peculato, com aplicação do aumento de pena previsto para ocupantes de cargos de direção. Também solicita o pagamento de indenização por dano moral coletivo de, no mínimo, R$ 10 mil, sob o argumento de que a conduta teria prejudicado a moralidade administrativa e a confiança da população na gestão do patrimônio público.

O recebimento da denúncia e os pedidos apresentados pelo Ministério Público ainda serão analisados pela Justiça.

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