Um homem de 69 anos morreu após o carro que dirigia colidir de frente com um caminhão na tarde dessa terça-feira (24), na MG-133, na altura do km 8, em Rio Pomba. O acidente ocorreu por volta das 17h28 e envolveu um Citroën C3 e uma combinação de veículos de carga, formada por cavalo mecânico e semirreboque.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas e o motorista do caminhão relataram que o automóvel seguia no sentido Tabuleiro–Rio Pomba quando teria invadido a contramão durante uma ultrapassagem em local proibido. Com a colisão, o carro capotou, enquanto o caminhão foi lançado contra o muro de uma empresa às margens da rodovia.

O motorista do automóvel morreu no local. A morte foi constatada por uma equipe do Samu. Já o condutor do caminhão permaneceu no local, prestou esclarecimentos aos policiais e realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

A perícia técnica esteve na rodovia e realizou os levantamentos. O corpo da vítima foi removido por uma funerária. Os veículos foram liberados após os trabalhos periciais.

Ainda conforme a Polícia Militar, o semirreboque estava com o licenciamento atrasado. Foi registrada uma autuação de trânsito, mas o veículo acabou liberado porque não havia meios disponíveis para removê-lo, considerando o peso, as dimensões e a posição em que ficou após o acidente.

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