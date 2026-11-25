Um homem morreu e outro, de 54 anos, ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na noite de terça-feira (24), na MG-457, na região de Itaboca, em Santa Rita do Jacutinga. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as duas vítimas caíram da moto e, quando tentavam se levantar, foram atropeladas pelo caminhão que seguia logo atrás.

Uma das vítimas foi arremessada a aproximadamente 15 metros do ponto do impacto. Ela sofreu múltiplos ferimentos graves, incompatíveis com a vida, e teve a morte constatada pelo médico da equipe de Santa Rita do Jacutinga.

O outro ocupante da motocicleta, um homem de 54 anos, foi socorrido inicialmente por uma ambulância sanitária e levado ao Hospital de Bom Jardim de Minas. Ele apresentava fratura na tíbia, confusão mental e vômitos.

Por volta das 23h, o Samu realizou a transferência do paciente para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora. O motorista do caminhão não ficou ferido.

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