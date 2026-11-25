Um homem de 39 anos foi preso e três adolescentes acabaram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete, no fim da tarde desta terça-feira (24). A ação contou com o apoio de um cão farejador para localizar entorpecentes escondidos em um imóvel alvo de mandado judicial de busca e apreensão.

Segundo a PM, a operação começou após levantamentos indicarem o funcionamento de um ponto de venda de drogas no bairro com o envolvimento de menores de idade. Durante as buscas no endereço, o cão policial ajudou os militares a encontrar uma barra de maconha e 24 porções da mesma droga já embaladas para venda. No local também foram recolhidas duas balanças de precisão, dois celulares e R$ 32 em dinheiro.

O homem de 39 anos, apontado pela polícia como o responsável por comandar o tráfico no ponto, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Já os três adolescentes, dois rapazes, de 14 e 17 anos, e uma garota, de 16 foram apreendidos.

Todos os envolvidos e o material recolhido durante a operação foram levados para a delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

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