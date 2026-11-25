Um homem condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (25), em Senador Firmino. Foragido da Justiça, ele foi localizado após levantamentos da corporação e detido com o apoio da Polícia Militar.

A ordem de prisão foi expedida pela Vara de Família, Infância, Juventude e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ubá. Como o processo já transitou em julgado e não há possibilidade de recurso, o condenado inicia imediatamente o cumprimento da pena em regime fechado.

Depois de passar pelos procedimentos de praxe na delegacia da Polícia Federal, o preso foi escoltado pela Polícia Militar até o sistema prisional.

Tags:

Anos | estupro | Estupro de vulnerável | foragido | Preso