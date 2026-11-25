Uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um suspeito de tráfico ilícito de drogas na manhã desta quarta-feira (25), em Teixeiras. A operação aconteceu por volta das 7h30, na Rua Maria Rosa, no bairro Patrimônio, para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A ocorrência começou quando os policiais abordaram um homem nas imediações do endereço alvo e encontraram três pedras de crack com ele. Questionado, o abordado afirmou que havia comprado o entorpecente no próprio imóvel fiscalizado.

Durante a entrada das equipes no local, o suspeito tentou se livrar de parte do material jogando uma sacola em um terreno vizinho. Após as buscas no imóvel e na área adjacente, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, dinheiro e itens usados no tráfico.

Foram apreendidos 111 pinos e 3 papelotes de cocaína, 2 pedras grandes e 38 pedras menores de crack, 4 tabletes e uma bucha de maconha além de R$ 1.339,00 em cédulas e R$ 40,00 em moedas, balança de precisão e embalagens utilizadas para preparar drogas

O autor foi preso em flagrante e encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.

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