Um homem identificado como Welington Lopes morreu e outro ficou em estado gravíssimo após uma colisão entre uma motocicleta e um Jeep Compass na tarde dessa quarta-feira (25), na MG-124, no km 86, em Ubá. O acidente ocorreu quando a moto, ocupada pelas duas vítimas, teria cruzado a pista ao sair de uma fábrica de estofados às margens da rodovia.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Jeep relatou que seguia no sentido Ubá–Divinésia quando, ao fazer uma curva acentuada à esquerda, em um trecho de declive, foi surpreendido pela motocicleta. Conforme a versão apresentada por ele, os ocupantes tentavam atravessar a rodovia para acessar a pista no sentido contrário, e não houve tempo para evitar a colisão.

Com o impacto, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo. A moto e os ocupantes caíram em uma área às margens da rodovia. O passageiro morreu ainda no local, e a morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros. O motorista da motocicleta foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Santa Isabel, em Ubá.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da moto permanecia em estado gravíssimo e recebia atendimento na emergência do bloco cirúrgico. Devido à condição de saúde, não foi possível colher o depoimento dele sobre o acidente.

O motorista do Jeep Compass não ficou ferido e realizou o teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool. Durante a apuração, os policiais também constataram que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD), sendo registrado um auto de infração.

A perícia esteve no local e realizou os levantamentos. Durante os procedimentos de identificação do passageiro morto, foi encontrado no bolso da bermuda dele um tubo com uma substância semelhante à cocaína, recolhido pelo perito. O material será submetido aos procedimentos de análise.

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