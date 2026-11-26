Uma jovem de 22 anos morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde dessa quarta-feira (25), na MGC-265, na altura do km 91, em Tocantins, na Zona da Mata mineira. A colisão aconteceu por volta das 16h30 e envolveu uma Honda NXR 160 Bros e um caminhão-trator Volvo FH 440, acoplado a um semirreboque.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Tocantins–Ubá quando a motociclista teria invadido a contramão em uma curva acentuada e atingido a lateral esquerda do conjunto veicular. A jovem morreu ainda no local.

A corporação informou que os vestígios encontrados na rodovia são preliminarmente compatíveis com a versão apresentada pelo caminhoneiro. O teste do bafômetro realizado nele não indicou consumo de álcool.

A perícia técnica esteve no local e realizou os levantamentos, além de recolher o disco do tacógrafo do caminhão. O corpo foi liberado para a funerária, enquanto a motocicleta foi encaminhada a um pátio credenciado. O caminhão e o semirreboque foram liberados ao motorista.

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