Um motociclista de 30 anos morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo um caminhão e duas motocicletas na tarde dessa quarta-feira (25), na MG-285, no km 81, em Astolfo Dutra. A colisão ocorreu em um trecho da rodovia que passava por obras de recuperação da pista.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão, de 66 anos, relatou que seguia no sentido Piraúba–Astolfo Dutra e aguardava a liberação do trânsito, que estava sendo controlado devido às obras. Após a liberação, ele iniciou o deslocamento e tentou ultrapassar um carro que seguia à sua frente.

Durante a manobra, o caminhoneiro teria se deparado com motocicletas que trafegavam no sentido contrário. Uma Honda CG 160, conduzida por um homem de 30 anos, não conseguiu evitar a colisão frontal com a parte dianteira esquerda do caminhão. O motociclista morreu no local.

Outro condutor, que pilotava uma Honda XRE 190, também de 30 anos, relatou que foi surpreendido pela aproximação do caminhão e realizou uma manobra para evitar a batida. Com isso, perdeu o equilíbrio e caiu na pista, sofrendo ferimentos leves. Ele procurou atendimento hospitalar por meios próprios.

Os dois motociclistas e o motorista do caminhão foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

A perícia esteve no local e realizou os levantamentos. A motocicleta da vítima fatal foi liberada a uma testemunha, e o corpo encaminhado para os procedimentos funerários.

A rodovia estava em obras, com alterações no fluxo de veículos e controle da circulação nos dois sentidos. As circunstâncias do acidente ainda dependem da conclusão dos exames e laudos periciais.

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