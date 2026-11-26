Antes mesmo da chegada do verão, Ubá já superou em 27,3% a média histórica de chuvas prevista para um ano inteiro. Segundo levantamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o município acumulou 1.888,5 milímetros de precipitação entre janeiro e 24 de novembro de 2026. O índice é de 405,5 milímetros superior à média anual da cidade, estimada em 1.483 milímetros.

Na comparação com 2025, o salto no volume de água é ainda mais expressivo. No recorte entre 1º de janeiro e 15 de novembro do ano passado, os pluviômetros haviam registrado 716,1 milímetros. No mesmo intervalo deste ano, o índice chegou a 1.786 milímetros, o que representa uma alta de 149,4%, quase duas vezes e meia o volume anterior.

A cidade ainda se recupera das estragos causados pelas fortes chuvas, em fevereiro deste ano, quando sete pessoas morreram. O cenário em Ubá acompanha uma sequência de eventos extremos registrados recentemente na Zona da Mata mineira, que também atingiram cidades vizinhas como Juiz de Fora e Visconde do Rio Branco.

El Niño

Para os próximos meses, o avanço do fenômeno El Niño, com possibilidade de ganhar força e atingir o estágio de "Super El Niño", aumenta o alerta no Sudeste. A tendência meteorológica aponta para chuvas irregulares, intercalando períodos secos com temporais concentrados em curtos intervalos de tempo, o que eleva o risco de enxurradas, alagamentos e deslizamentos.

O histórico recente aumenta a preocupação na cidade. Em fevereiro deste ano, temporais provocaram o transbordamento do Ribeirão Ubá, deixando vítimas fatais e destruição na infraestrutura urbana e rural.

Para tentar reduzir os impactos de novas tempestades, a Defesa Civil passou a operar o Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental, composto por nove estações instaladas em sete pontos estratégicos para acompanhar em tempo real o nível dos rios, o volume de chuva e imagens das áreas de risco.

Paralelamente às obras de recuperação da Avenida Beira-Rio, equipes executam serviços de limpeza pesada, desassoreamento e abertura da calha do Ribeirão Ubá para facilitar o escoamento da água. A orientação aos moradores é acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil durante episódios de chuva forte.

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