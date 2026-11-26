A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias de uma morte ocorrida dentro da Delegacia de Plantão de São João del-Rei. Para garantir imparcialidade na investigação, o caso foi transferido para o Núcleo Correcional do 13º Departamento de Polícia Civil, sediado em Barbacena. A nota foi divulgada nesta quinta-feira (26), e o caso foi registrado no último dia 18.

Segundo a corporação, os primeiros levantamentos técnicos já foram realizados, incluindo perícia no local e exame necroscópico. O material biológico da vítima, uma mulher de 26 anos, foi coletado e enviado ao Instituto de Criminalística, em Belo Horizonte, onde passará por análises complementares.

Em nota, a instituição informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais e das diligências antes de apontar a dinâmica do ocorrido.

A 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de São João del-Rei afirmou que permanece à disposição dos familiares para prestar informações dentro dos limites legais do inquérito, acrescentando que respeita o direito a manifestações pacíficas por parte de parentes e amigos que cobram esclarecimentos.

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