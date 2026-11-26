A Polícia Militar deu início na manhã desta quinta-feira (26) à Operação Compras Seguras 2026 nos municípios atendidos pelo 31º Batalhão. A mobilização segue até o dia 31 de dezembro com reforço do efetivo nas ruas para acompanhar o aumento do fluxo de consumidores provocado pela Black Friday, pelo pagamento do 13º salário e pelas compras de Natal.

O patrulhamento preventivo será concentrado nos corredores comerciais e em pontos de grande circulação. Além da presença ostensiva e de visitas a lojas, os militares vão atuar na fiscalização do trânsito para evitar acidentes e organizar o fluxo de motoristas e pedestres, além de orientar moradores e lojistas sobre como evitar furtos, roubos, estelionatos e golpes virtuais.

Para reduzir os riscos durante o período de maior movimento, a corporação recomenda cuidados básicos aos consumidores e comerciantes:

- Evitar andar com grandes quantias em dinheiro ou deixar celulares, carteiras e bolsas expostos;

- Não deixar sacolas de compras ou objetos de valor à vista no interior de veículos estacionados;

- Desconfiar de promoções muito abaixo do valor de mercado, checar links antes de clicar e conferir os dados do recebedor antes de concluir transferências via Pix;

- Para lojistas, a orientação é evitar o acúmulo de dinheiro nos caixas e reforçar a vigilância nos estabelecimentos.

Em situações de emergência, o acionamento deve ser feito pelo telefone 190. Informações e denúncias anônimas podem ser repassadas pelo Disque Denúncia Unificado, no número 181.

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