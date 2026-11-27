Motoristas que trafegam pela MG-126, em São João Nepomuceno, na Zona da Mata, encontram o trânsito operando em meia pista na altura do km 12,7. A intervenção, iniciada nesta quinta-feira (26) pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), serve para substituir um bueiro que teve a estrutura danificada no início do período chuvoso.

Enquanto as equipes trabalham no local, o fluxo de veículos é controlado pelo sistema de "pare e siga". O trecho recebeu sinalização, e o órgão pede que os condutores redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao passar pela área em obras.

Além da restrição atual, o trecho passará por uma interdição total nos dois sentidos, com duração estimada de oito horas, no momento da retirada da estrutura antiga. Segundo o DER-MG, a data e o horário desse bloqueio, bem como eventuais rotas alternativas, ainda serão definidos e comunicados com antecedência, pois dependem de avaliação técnica da engenharia e das condições meteorológicas.

A expectativa do departamento é concluir toda a substituição na primeira quinzena de dezembro, caso o tempo firme colabore com o andamento do cronograma.

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