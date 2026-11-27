Com a Black Friday e a proximidade das compras de Natal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma cartilha com orientações para quem pretende comprar pela internet sem cair em fraudes ou ter direitos desrespeitados. A publicação reúne recomendações práticas sobre pesquisa de preços, segurança no pagamento e regras de entrega.

Antes de concluir o pedido, a recomendação é comparar o valor cobrado com os preços praticados antes da promoção, somando frete, taxas e juros ao total. Descontos fora da realidade podem indicar sites falsos, produtos piratas ou itens usados vendidos sem aviso claro. Também vale desconfiar de gatilhos como cronômetros regressivos ou avisos de "últimas unidades" usados para apressar a compra, além de conferir se seguros, garantias estendidas ou assinaturas foram incluídos no carrinho sem autorização.

Conferir o site

Na hora de pagar, o consumidor deve verificar se o endereço pertence mesmo ao site ou aplicativo oficial da loja e checar o nome e o CPF ou CNPJ do destinatário antes de fazer Pix ou pagar boleto. Senhas, tokens e códigos de segurança nunca devem ser repassados por telefone ou mensagens.

O guia também lembra que o prazo de entrega anunciado faz parte da oferta. Se a loja atrasar ou não cumprir o combinado, o Código de Defesa do Consumidor garante ao comprador o direito de exigir a entrega, aceitar um item equivalente ou cancelar o contrato com devolução do dinheiro. Em compras online, o prazo de arrependimento é de sete dias a partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, sem necessidade de justificativa ou cobrança extra.

Para evitar transtornos caso surja algum problema, a orientação é guardar anúncios, comprovantes de pagamento, confirmações do pedido, códigos de rastreio e protocolos de atendimento, além de consultar o histórico de reclamações no portal consumidor.gov.br.

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