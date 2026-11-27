Dois homens, de 32 e 33 anos, foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (27), suspeitos de roubar um idoso de 72 anos no Bairro Santa Efigênia, em Barbacena. A vítima foi abordada por dois indivíduos que usavam roupas escuras e capuzes. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Pontilhão.

De acordo com a Polícia Militar, foram levados uma carteira de couro preta, cerca de R$200 em dinheiro, um cartão de débito e um aparelho celular.

Após ser acionada, a equipe iniciou buscas e teve acesso a imagens do roubo. Com as informações, os militares realizaram rastreamento e localizaram o primeiro suspeito, de 32 anos, no bairro Santa Luzia. O segundo homem, de 33 anos, foi encontrado no bairro Pontilhão.

Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Os pertences da vítima foram recuperados.