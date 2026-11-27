Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas, no início da tarde dessa quinta-feira (26), durante uma abordagem da Polícia Militar na BR-482, na região de Monsenhor Isidro, em Itaverava, na Zona da Mata mineira.

Segundo a PM, os militares receberam informações de que um homem estaria transportando drogas de Conselheiro Lafaiete para Itaverava. Após localizar e abordar o motociclista, os policiais encontraram papelotes de uma substância semelhante à cocaína, dois aparelhos celulares e R$ 50 em dinheiro.

Durante a abordagem, também foi constatado que o condutor não possuía habilitação e circulava em uma Honda CG 150 Titan com a placa de identificação dobrada.

O jovem foi preso e encaminhado à Polícia Civil. A motocicleta foi apreendida e removida para um pátio credenciado.

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