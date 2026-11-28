Um homem de 32 anos foi preso pela PM e uma adolescente de 16 anos apreendida por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, nesta sexta-feira (27), no bairro Bela Vista, em Miradouro. A ação foi conduzida por militares do 4º Pelotão da cidade, com o reforço das equipes do Tático Móvel do 47º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

De acordo com a corporação, a ofensiva ocorreu após o recebimento de diversas denúncias e o monitoramento de um imóvel já conhecido como ponto de venda de drogas. Durante o cerco e a vigilância, os policiais abordaram um usuário, que confirmou ter acabado de adquirir drogas na residência alvo.

Ao perceberem a aproximação das equipes policiais para a intervenção, os suspeitos tentaram se desfazer do material em uma área de vegetação próxima. Os militares conseguiram localizar e recolher todo o material dispensado.

Além do homem preso e da adolescente apreendida, um usuário também foi conduzido para prestar esclarecimentos. No total, a Polícia Militar apreendeu 45 papelotes de cocaína, 8 pedras de crack e buchas de maconha além de R$ 679,00, dois celulares e 1 câmera de monitoramento, utilizada para vigiar a movimentação ao redor do ponto de venda.

Os detidos e todo o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de plantão em Muriaé.

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