Um grave acidente envolvendo três veículos de carga terminou na morte de um motorista e deixou outro ferido na tarde desta sexta-feira (27), no km 777 da BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Após a batida, duas carretas pegaram fogo e a rodovia precisou ser totalmente interditada por aproximadamente quatro horas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro foi registrado por volta das 16h30, em um momento em que chovia na região. A dinâmica preliminar aponta para uma colisão transversal seguida de colisão traseira entre um conjunto cavalo-trator Iveco/S-Way 480-6x2 atrelado a um semirreboque SR/São Pedro, uma segunda carreta cujo cavalo-trator e semirreboque ainda não haviam sido identificados e um caminhão VW/13.190.

Com o impacto, os dois conjuntos de carretas incendiaram-se na pista. O condutor de uma delas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista do outro conjunto, um homem de 32 anos, foi resgatado pela equipe médica da concessionária EcoRioMinas e encaminhado para atendimento hospitalar em Além Paraíba. Já o condutor do caminhão VW, de 30 anos, não sofreu ferimentos.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Leopoldina e de Além Paraíba, que atuaram no controle das chamas e na segurança da área, além de equipes operacionais da concessionária e da perícia técnica da Polícia Civil.

Devido ao incêndio e aos trabalhos de limpeza e remoção dos veículos, o tráfego no trecho ficou bloqueado por cerca de quatro horas até a liberação segura da pista.

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