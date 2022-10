Foto: Pixabay - Símbolo do Outubro Rosa

A Ascomcer, após dois anos sem programação contra o câncer de mama, realiza ações presenciais em homenagem ao movimento da luta contra o câncer de mama. Uma das ações, será a realização de exames extras de mamografia para mulheres com idades entre 50 a 69 anos, que possuem cobertura pelo SUS. Essas, podem fazer o agendamento do exame diretamente através do telefone 3025-4842, exclusivamente no horário de 13h às 16h.



Além disso, haverá a realização de palestras durante todo o mês de outubro dentro do hospital para beneficiar pacientes, acompanhantes e funcionárias. Há também empresas que estão se mobilizando em prol da ASCOMCER através de ações para homenagear o Outubro Rosa.



O ASCOMÓVEL também estará disponível para a realização de exames clínicos de mama e orientações em atendimento a solicitações de empresas e cidades vizinhas. Para fazer o agendamento do serviço, basta entrar em contato através do telefone 3311-4014.



Outra ação da ASCOMCER será a Corrida Solidária. Essa será a 9ª edição do evento, que irá ocorrer no próximo dia 16, de 08h às 12h, na Praça Cívica da UFJF. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de outubro. A corrida visa a conscientização sobre a importância dos cuidados na prevenção ao câncer de mama e irá arrecadar recursos extras para o tratamento dos pacientes e a manutenção dos trabalhos da ASCOMCER.



Além disso, dentro da programação, a ASCOMCER irá promover um evento denominado de ASCOMCER Beer Festival, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro, no estacionamento frontal do Shopping Jardim Norte. O evento tem a proposta de arrecadar fundos para a instituição. Diversas cervejarias locais e estabelecimentos estão apoiando o projeto. Dentro do evento, a ASCOMCER irá lançar a cerveja da própria instituição, a “Cerveja pela Vida”. A bebida foi produzida em parceria com a cervejaria Hankzbier e terá coloração rosa em homenagem ao mês do Outubro Rosa e será 100% solidária. A edição será limitada a apenas 1.700 unidades, e será comercializada durante o 1º ASCOMCER Beer Festival, pelo valor simbólico de R$ 15, diretamente na tenda da instituição durante todo o evento. Os recursos arrecadados irão ajudar o hospital.



Confira toda a programação da ASCOMCER:



Dia 10 (segunda) - 9h (auditório) – Abertura em parceria dinâmica com Sonia Arantes.



- 9h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “Micropigmentação de aréolas – reconstrução de corpo e alma” (micropigmentadora Alcione Marocolo).



- 10h30 (auditório) – Roda de conversa “Saúde da Mulher, promoção e prevenção no auto-cuidado” (enfermeira Jusselene da Graça Silva).



Dia 10 (segunda) – a partir de 13h (auditório) – Maquiagens com Sônia Arantes + Atendimento terapêutico para fortalecimento emocional, meditação, reiki e deeksha com Sara dos Santos.



Dia 11 (terça) - 9h (auditório) – Projeto Aninha e Matheus – Distribuição de bonecas e sorrisos aos pacientes dos ambulatórios



Dia 16 (domingo) - 7h às 12h (UFJF) – 9ª Corrida Solidária da ASCOMCER em homenagem ao Outubro Rosa



Dia 17 (segunda) - 9h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “Nutrição Clínica Funcional - Fortaleça seu sistema imunológico” (nutricionista Maria Lúcia).



- 10h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “O que é preciso saber antes de realizar a micropigmentação?” (micropigmentadora Dany Duque).



- 11h (auditório) – Aula/Palestra aos pacientes “Maquiagem e coloração pessoal – Maquiagem aliada a cada dia” (maquiadora Aline Lima).



Dia 17 (segunda) – a partir de 13h (auditório) – práticas respiratórias de Yoga para auxiliar no equilíbrio de corpo e mente (João Paulo)

Dias 21 a 23 – 9h às 18h (auditório) - Workshop Selecta Qualifica: "Introdução à terapia compressiva no tratamento de alterações venosas e linfáticas;



Dia 22 (sábado) – 14h às 22h (Shopping Jardim Norte) – 1º ASCOMCER Beer Festival



Dia 23 (domingo) – 14h às 21h (Shopping Jardim Norte) – 1º ASCOMCER Beer Festival



Dia 24 (segunda) - 9h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “A mulher e a autoestima-possibilidades para se manter encorajada”



- 10h30 (auditório) – Palestra aos pacientes “Micropigmentação Areola” (micropigmentador Webster Lopes).



- a partir de 13h (auditório) – Maquiagens com Ale Gonçalves



Tags:

#outubrorosa #saogoncalo #cancerdemama | Álvaro Alvim | Barcas | Cabelegria | caminhada | Caminhada e corrida | Campanha Outubro Rosa | Câncer | Câncer de Mama | Centro de Convivência | Centro Oncológico | Espaço rosa | exposição | Fundo Social | Macaé | Mama | Mastologistas | Mês de conscientização | Mogi das Cruzes | Outubro | outubro rosa | Prevenção | Rosa | São gonçalo | Saúde | Saúde da Mulher | Secretaria de Esportes