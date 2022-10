Divulgação - Nova Clínica Odontológica em Centro Universitário

Com estrutura para atender 60 pessoas, simultaneamente, a nova Clínica de Odontologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora será inaugurada nesta segunda-feira (3). O espaço vai oferecer para população atendimentos gratuitos, com cobrança de apenas taxa dos materiais utilizados no tratamento, nos turnos da manhã, tarde e noite. Serão mais de duas mil pessoas beneficiadas por mês. O investimento foi de cerca de R$4 milhões para modernizar o espaço.

A prestação de serviços odontológicos à população teve início em 2010 e oferece diversos tipos de tratamento, tanto para adultos quanto para crianças. Além dos serviços que são realizados em ambulatório, ou seja, em um consultório comum (estética, restaurações, de gengivas, cirurgias, entre outros), os pacientes que precisam de procedimentos mais complexos são encaminhados para a clínica da pós-graduação da instituição.

Como agendar?



A coordenadora do curso de Odontologia, Jocimara Campos, explica que o atendimento ao público é feito através de marcações por telefone. Posteriormente, ocorre o encaminhamento do paciente para triagem. Todo tratamento é feito de forma gratuita. Também não há critério de atendimento e necessidade de comprovação de renda. Os interessados em iniciar tratamento na nova Clínica de Odontologia da Estácio JF devem entrar em contato pelo telefone (32) 98803 0078 (WhatsApp) de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Tags:

juiz de fora | Odontologia | Saúde