Foto: Pixabay - Vacina contra meningite é ampliada para demais públicos em JF

Será ampliado o público-alvo para a imunização contra a meningite. A ampliação será a partir da próxima terça-feira (8). Os imunizantes contra a Meningocócica C serão destinados para os jovens de 16 a 30 anos; os trabalhadores da educação superior e de escolas técnicas acima dos 16 anos de idade; os profissionais de saúde com 16 anos de idade ou mais; e os estudantes universitários, sem limite de idade.

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade, de 8h às 10h30 e de 13h às 16h, e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), de 8h às 16h, somente os adolescentes de 16 a 18 anos. A aplicação para a faixa etária estendida segue até fevereiro de 2023, conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, a vacina contra a Covid-19, aplicada nos mesmos locais, pode ser recebida por estes públicos conjuntamente com os imunizantes sem qualquer tipo de problema. Ainda de acordo com a pasta, a vacina meningocócica C (Conjugada) faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e é recomendada aos 3 e 5 meses de vida, com reforço ao primeiro ano de idade. Além disso, também está disponível para adolescentes de 11 e 14 anos.

A doença é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) e se caracteriza por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. A vacinação é a principal maneira de prevenir a doença.

Endereços dos locais de vacinação



Departamento de Saúde da Mulher Gestante, Criança e Adolescentes (DSMGCA) - das 8h às 16h - Somente os adolescentes de 16 a 18 anos

Rua São Sebastião, 772/776, Centro



UBSs que vacinam 8h às 10h30 e de 13h às 16h (quintas, de 8h às 10h30 e de 13h às 14h30):



1. UBS Santa Cecília

2. UBS Industrial

3. UBS Joquei Clube I

4. UBS Joquei Clube 2

5. UBS São Benedito

6. UBS Monte Castelo

7. UBS Dom Bosco

8. UBS Santa Cruz

9. UBS Benfica

10. UBS Barreira do Triunfo

11. UBS Vila Esperança

12. UBS Vale Verde

13. UBS São Pedro

14. UBS Santa Rita

15. UBS Santo Antônio

16. UBS Granjas Bethânia

17. UBS Filgueiras

18. UBS Grama

19. UBS São Judas Tadeu

20. Ubs Jardim Esperança

21. UBS Caeté

22. UBS Vila Ideal

23. UBS Jardim da Lua

24. UBS Santos Dumont

25. UBS Humaitá

26. UBS Marumbi

27. UBS Nossa Senhora das Graças

28. UBS Nossa Senhora de Lourdes

29. UBS Torreões

30. UBS Teixeiras

31. UBS Milho Branco

32. UBS Nova Era

33. UBS Progresso

34. UBS Linhares

35. UBS Bandeirantes

36. UBS Santa Luzia

37. UBS Parque Guarani

38. UBS Santa Efigênia

39. UBS Furtado de Menezes

40. UBS Retiro

41. UBS Jardim Natal

42. UBS Alto Grajaú

43. UBS Cruzeiro do Sul

44. UBS Esplanada (apenas manhã)

45. UBS Vila Olavo Costa

46. UBS Nossa Senhora Aparecida

47. UBS Ipiranga

48. UBS Monte Verde

49. UBS Sarandira

50. UBS Centro Sul

51. UBS Igrejinha

52. UBS Cidade do Sol

53. UBS Valadares

54. UBS São Sebastião

55. UBS Torreões

56. UBS Pirapetinga (apenas terças-feiras)

57. UBS Toledos (apenas segundas-feiras)

58. UBS Penido (terças-feiras, de 15 em 15 dias)

59. UBS Rosário (terças-feiras, de 15 em 15 dias)

60. UBS Chapeu Duvas (terças-feiras, de 15 em 15 dias)

61. UBS Dias Tavares (terças-feiras, de 15 em 15 dias)

62. UBS Paula Lima (terças-feiras, de 15 em 15 dias)

Tags:

Imunização | Meningite | vacinação