HMTJ - Reprodução

No próximo sábado (19), entre 8h e 12h, acontece no No Hospital Maternidade Terezinha de Jesus uma ação de triagem da Retinopatia Diabética. A campanha tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção da perda visual provocada pelo diabetes, hoje, a maior responsável por cegueira no mundo.

A Retinopatia Diabética é consequência do descontrole do Diabetes, que afeta múltiplos órgãos e na parte ocular, ela compromete a estrutura do fundo do olho, principalmente nos vasos da retina, que faz a captação da imagem. Esta lesão pode levar a danos irreversíveis, mas pode ser prevenida em 90% dos casos quando diagnóstico precoce. Mas é devastadora quando em estado avançado.

A promoção conta com o suporte do setor de Ambulatórios do Hospital e do Departamento de Endocrinologia em parceria com a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo.

Este tipo de ação é promovida pela Sociedade em todo o país e representada em Juiz de Fora pela sua diretora, a oftalmologista Silvana Vianello.

Para atender a todos com qualidade é feito agendamento prévio, a fim de evitar aglomeração, uma vez que o processo de triagem exige fichamento e tempo para dilatação da pupila de cada paciente, havendo, assim, um limite de capacidade de atendimento. As vagas são limitadas.

Os pacientes deverão marcar a participação através do telefone 4009-2398, das 15h às 16h30.