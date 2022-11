Rovena Rosa/Agência Brasil - Vacinação infantil

A Prefeitura do Rio de Janeiro inicia amanhã (17) a vacinação contra covid-19 dos bebês a partir dos 6 meses até os 4 anos de idade, que tenham comorbidade. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que vai receber hoje (16) 9.390 doses da Pfizer infantil.

Na sexta-feira (11), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) recebeu 76 mil doses da vacina Pfizer baby, “disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde para imunização de crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade que tenham comorbidades”.

A lista de comorbidades autorizada pelo Ministério da Saúde para os bebês e crianças pequenas receberem as doses da Pfizer pediátrica inclui diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, estágio 3 ou estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, imunocomprometidos, doença renal crônica, doenças neurológicas crônicas, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose hepática e doenças cardiovasculares como insuficiência cardíaca e cardiopatias congênitas.

A vacinação de crianças de 3 e 4 anos de idade com a CoronaVac está suspensa desde sexta-feira, devido a falta de doses.

