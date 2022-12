Para muita gente a época de festas de fim de ano é também sinônimo de tristeza e uma certa melancolia. E essa sensação de tristeza ligada ao Natal e Ano Novo é mais comum do que se imagina. Ela é tão comum que existe até uma terminologia própria: “holidays blues” (tristeza de feriado, em uma tradução livre), um certo estado depressivo ligado a estas datas, como informa a coordenadora do curso de Psicologia da Estácio, Adriana Viscardi.

"É o momento de fechamento de ciclo e reinício de um próximo. Fazemos um balanço do que aconteceu ao longo do ano e confrontamos as expectativas que a gente tinha, os projetos que a gente fez no início do ano e o que a gente conseguiu. Essa reflexão pode trazer alguma frustração, porque dificilmente conseguimos cumprir tudo aquilo que projetamos. Esse é o momento de renovar as esperanças para o próximo ciclo, ou desistir de algumas coisas e fazer novos projetos", avalia a professora.

Segundo a profissional, essa sensação de tristeza que toma conta de muitas pessoas nessa época, também pode ser trazida pelas memórias da infância, de outros natais, outros recomeços e até mesmo de arranjos familiares que existiram um dia e que mudaram, ou de amigos que não encontramos mais.

"É hora de lidar com a saudade e com os lutos. Ainda que a pessoa não tenha nenhuma crença religiosa ligada a esse período, ela tem muitas memórias afetivas ligadas a ele. E nem sempre essas memórias são felizes".

A profissional ainda explica que há ainda as expectativas criadas ligadas a esse período.

"Desde os presentes que a gente vai comprar e às vezes não consegue, e os reencontros com pessoas da família, com amigos que nem sempre geram uma expectativa agradável. Como se não bastasse todo estresse ligado a esse período, como organizar a vida financeiramente, organizar as festas, organizar as férias, também interfere bastante. Por isso mesmo não há problema em se sentir um pouco triste. Afinal, não podemos patologizar tudo na vida. São questões existenciais que nos afetam e que a gente vai elaborando. É uma pequena tristeza transformadora. A gente reflete sobre algumas questões e a segue adiante. São questões existenciais que fazem parte da vida. É um exercício importante do qual a gente não deve fugir," afirma a psicóloga.



Adriana Viscardi destaca que, no entanto, é preciso reconhecer que é um período um pouco mais difícil para quem tem alguma tendência para um estado mais depressivo, mais melancólico, e dependendo das condições e do contexto que a pessoa vive, da rede de apoio que ela tem, pode ser problemático de fato.

"Embora não possamos forçar e cobrar que essa pessoa se encontre com as outras, podemos e devemos respeitar, nos ofertar como apoio, não deixar de convidar e insistir um pouco sem forçar. E se você perceber que esse período de tristeza está demorando demais para passar ou está mais intenso que o comum é hora de procurar ajuda. Não podemos deixar de lado as pessoas que estão passando por um momento muito difícil, solitárias nesse período. Precisamos ser a rede de apoio dessas pessoas, especialmente para aquelas que tiveram alguma perda e/ou estão vivenciando algum luto", conclui a psicóloga.