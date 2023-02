O Hospital Monte Sinai teve o seu atendimento de urgência e emergência descredenciado por decisão da Unimed. Os atendimentos de clientes da operadora de saúde desse setor irão até o dia 11 de março, a partir daí o os clientes da Unimed terão acesso somente à atendimentos eletivos.

Em nota o Monte Sinai disse se preocupar com a decisão da Unimed. Leia abaixo.

"O Hospital Monte Sinai recebeu com preocupação a decisão da Unimed JF de descredenciamento do seu Pronto Atendimento e Emergência.

A atitude unilateral foi tomada pouco tempo depois de as partes terem firmado acordos elaborados pelo próprio Plano de Saúde, e que estipulam diversas e relevantes concessões por parte do Hospital Monte Sinai.



O Hospital concordou com as concessões, que significam grande sacrifício, em virtude das alegações da administração da Unimed de que o Plano de Saúde enfrenta grave crise financeira.



Entretanto, as condições contratuais favoráveis à Unimed, que possuem previsão de vigência até o mês de julho de 2023, supostamente não teriam sido suficientes para aplacar as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Plano de Saúde, que logo após a sua formalização pretendeu, de maneira surpreendente, obter diversas outras concessões, as quais, contudo, tornariam a relação economicamente insustentável na perspectiva do Hospital.

Este descredenciamento certamente trará prejuízo aos próprios beneficiários e aos profissionais que contam com a assistência do Monte Sinai a seus pacientes, lembrando ainda que a Unimed não é uma simples operadora de plano de saúde, mas uma cooperativa de trabalho médico.

Esta é uma postura difícil de compreender, que penaliza um parceiro de décadas na prestação de um serviço complexo e especializado que visa preservar vidas.

O Hospital Monte Sinai examina agora as repercussões do descredenciamento sobre os atendimentos eletivos (não descredenciados) e sobre o contrato, mas torna pública a sua consternação com a decisão pelos desdobramentos que impactarão os beneficiários e os profissionais envolvidos".

A Unimed, em uma publicação nas redes sociais informou aos clientes que eles não poderão utilizar mais os serviços de urgência e emergência do hospital a partir de 11 de março. A empresa também tranquilizou os usuários dizendo que oferecem os atendimentos em diversas unidades próprias, com certificação de qualidade ONA, incluindo o Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, que já é escolhido por 66% dos usuários da empresa nos serviços de urgência e emergência e absorve quase 50% das cirurgias eletivas da Unimed na cidade. Veja a publicação.





Tags:

Alerj | Audiência | Boa vista | Direitos Humanos | Emergência | FAB | Marcelo Queiroga | Ministério da Saúde | Pandemia | Roraima | Saúde | SOS de Ponta | Unimed | Urgência | Yanomami