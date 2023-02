A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anuncia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com 75 anos ou mais de idade. A aplicação acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a partir de segunda-feira, 27, no horário de 8h às 10h30 e de 13h às 16h, exceto nas quintas-feiras, em que o funcionamento das Unidades no período da tarde é de 13h às 14h30.



Para receber a vacina, é necessário que a pessoa esteja vacinada com pelo menos duas doses dos imunizantes contra Covid-19, após um intervalo de quatro meses. Além de ser disponibilizada nas UBSs, o imunizante também será aplicado pelas equipes da Secretaria de Saúde (SS) em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

O novo imunizante oferece a proteção contra o vírus original da Covid-19, bem como a variante Ômicron.

Tags:

A | Adam Lambert | Ano | Anvisa | Aprovada | Athe | Ber dá 5raplicar decretos que flexibilizamàs | bivalente | brasil | Campos | Carnaval na Bahia | Carregamento | Centenas de israelenses pegam covid-19 após tomar vacina da Pfizer | Chequer | Chile | cidade | Começa | Comirnaty | consórcio | Contra | Coronavírus | covid | covid-19 | Covid19 | Crianças | De | De janeiro | devedor | Diz mídia | Do | Do Rio | dose de reforço | Em | Entregar | estado | EUA aprovam vacina da Pfizer e imunização deve começar nessa segunda | Falta | Federal | fevereiro | Geral | Gestão | Governo | Gravida | Gripe vacina | Hoje | Imunização | Janeiro | lote de vacinas | Mas contaminação não tem a ver com o medicamento | milho | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde. vírus Zika | morte | mulher | Negociador | Ninguém ése vacinar | Nísia Trindade | Niterói | OPAS | Paes pretende comprar 3 | País | Pandemia | Papa | Pfizer | PNI | Po | Pontos de vacinação niteroi | Pré-matrícula pela internet | Prefeitura | Quebrada | quinta dose | Rainha Elizabeth II e príncipe Philip são vacinados contra Covid | Receber | Reforço | Rio de Janeiro | Saúde | Senado | Sérgio antonio moreira | Suspende | tipo bivalente | vacina | vacina bivalente | Vacina covid pfizer | vacinação | Vacinação de idosos | vacinação infantil | Vacinas da Pfizer | Valongo | Viracopos