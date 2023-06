A previsão para o inverno deste ano, é de variações climáticas por conta de duas temporadas do fenômeno El Niño. Além disso, os cuidados com a saúde demandam atenção redobrada para evitar enfermidades severas, principalmente, nesse início de estação que é normal as temperaturas oscilarem e a disseminação dos vírus como gripe, Covid-19, resfriados, serem maior, assim como, outras doenças do trato respiratório.



De acordo com a nutricionista Priscila Moreira, a manutenção do sistema imune precisa ser habitual. Ele é responsável por proteger contra diversas infecções que tentam entrar em contato com o nosso corpo, “Sabe-se que há uma relação entre nutrição, infecção e imunidade, uma vez que a resposta imune é comprometida na deficiência de nutrientes. Esse sistema é influenciado por uma variedade de fatores como idade, sexo, genética, prática de exercício físico, alimentação, tabagismo” explica.



FOTO: Arquivo Pessoal - A nutricionista Priscila Moreira

Sabemos que a alimentação é um processo fundamental, ação que o corpo necessita para desempenhar funções básicas do organismo. Segundo Priscila, além de contribuir para a reprodução, ajuda no crescimento e na defesa, “Ela pode influenciar a imunidade por meio da ingestão de nutrientes que podem apresentar propriedades anti-inflamatórias ou potencializar a resposta imune.” frisa.



Nessa época, alguns alimentos são indispensáveis na mesa do cidadão para manter a saúde equilibrada. Conforme a entrevista com a Nutricionista os nutrientes importantes e imprescindíveis são;

- Proteínas: carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas (feijão, lentilha e soja);

- Ômega-3: peixes (sardinha, atum, salmão, arenque, anchova), óleo e semente de linhaça, semente de chia;

- Vitamina A: fígado, gema do ovo, leite integral, abóbora, cenoura, tomate, mamão.

- Vitaminas B6, B12 e folato: Fígado, carnes, peixes, ovos, leite e derivados, leguminosas, grãos integrais.

- Vitamina C: frutas (laranja, limão, acerola, goiaba), legumes e verduras.

Vitamina D: óleo de fígado de bacalhau, óleo de salmão, peixes, leite integral, ovos e carnes.

- Vitamina E: óleos vegetais, como os de germe de trigo, de milho e de soja.

- Zinco: carnes bovinas (acém, músculo e fígado), peixes (manjuba, lambari, pintado), frango, semente de gergelim, semente de linhaça, castanhas, amendoim e aveia em flocos.

- Ferro: carnes, mas também pode ser encontrado em leguminosas, semente de abóbora, tofu e vegetais verde-escuros.



Embora esses nutrientes sejam importantes para a imunidade, a suplementação desses não deve ser realizada sem a orientação e acompanhamento de um nutricionista, “A ingestão em excesso pode trazer prejuízos à saúde. Por exemplo: uma superdosagem de vitamina E, de ferro e de zinco prejudica a função imune e acarreta aumento da suscetibilidade a infecções ", explica.



Outro ponto importante é cuidar da saúde intestinal, é fundamental uma dieta saudável. Priscilla explica que nosso intestino é constantemente exposto a diversos alimentos e bactérias, sendo essencial para a resposta de defesa imunológica. “Quando ocorre um desequilíbrio intestinal, como a disbiose, há um maior risco de ocorrência de inúmeras condições inflamatórias. Por outro lado, a interação de bactérias comensais boas e probióticas pode exercer efeitos imunomoduladores, ou seja, melhorar nossa imunidade.” destaca.



Saiba Mais

Os chás naturais (sem açúcar) podem ser consumidos sem culpa, são ótimos aliados no inverno para substituir bebidas calóricas e aumentar a temperatura do corpo em noites mais frias, além de serem ricos em antioxidantes e alguns portarem efeitos calmantes como;

Chás de mel e limão;

Eucalipto;

Camomila;

Hortelã;

Alho e limão;

Gengibre e Própolis;

O Extrato de Própolis líquido tem propriedade antimicrobiana, sendo um ótimo parceiro, consumindo no dia a dia algumas gotinhas.

É indispensável procurar um nutricionista para avaliar a necessidade do consumo desses alimentos e chá citados acima.



Com colaboração do estagiário do 6° período do Curso de Jornalismo Yuri Gomes, supervisionado pela jornalista Angeliza Lopes