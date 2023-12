A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com 40 vagas abertas para cuidadores e familiares de pessoas com a doença de Alzheimer. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (8).

O curso do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento, por meio do projeto de extensão “Acolhendo e informando os cuidadores de pacientes com Doença de Alzheimer”, é da Faculdade de Serviço Social.

Os interessados podem se inscrever das 9h às 18h de forma presencial na Casa Helenira Rezende, que fica na Rua Severino Meireles, nº 260, no Alto dos Passos. O curso será realizado a partir da segunda quinzena de janeiro, sempre às sextas-feiras, das 8h às 12h.

A enfermeira, coordenadora e professora do projeto, Janice Rosa, explica que o Alzheimer impõe desafios para os cuidadores, deixando-os sobrecarregados de forma emocional e física. Isso ocorre, segundo ela, devido à rotina diária com a tristeza e a deterioração da memória do familiar.

“É observando determinadas necessidades dos cuidadores que esse projeto tem como objetivo fornecer informações e estratégias para essas famílias, mas principalmente ser um espaço de apoio emocional”.

A profissional ressalta que as temáticas apresentadas nas oficinas abrem a possibilidade dos cuidadores desenvolverem habilidades para tornar esse processo menos desgastante. Além disso, de acordo com ela, determinadas ações têm mostrado um apoio maior da comunidade.

“É notório como a sensibilização sobre a doença de Alzheimer gera um apoio maior da comunidade e do governo local, contribuindo com políticas mais abrangentes de cuidados à saúde e bem-estar dessa população.”

O projeto começou em 2019 e mais informações podem ser solicitadas pela rede social @alzheimernasredessociais ou pelo telefone (32) 2102-6310.