A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou, nesta segunda-feira (19), a ampliação do atendimento e a abertura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos sábados. A autorização foi feita após negociação com o Ministério da Saúde, que autorizou ampliação de mais 67 equipes de profissionais do Programa Saúde da Família, significando a contratação, já efetivada, de 201 novos médicos, enfermeiros ou auxiliares de enfermagem.

Segundo o Executivo, as UBS's que oferecem o programa vão atender os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 7h às 12h.

"Para a consecução de tal proposta, a PJF vem conversando com os profissionais desde novembro de 2023, o que resultou no acatamento da maioria das propostas apresentadas. Tais propostas constam na edição de portaria que regulamentou o serviço que prevê, entre outras ações, um rodízio das equipes aos sábados, de modo que cada profissional trabalhará no mínimo um sábado por mês e, em alguns casos, podendo chegar a no máximo dois. No reordenamento da jornada, esses dias serão compensados nas semanas subsequentes, a critério de cada unidade", explicou a Prefeitura em nota.

As novas equipes passarão por treinamento e a partir da próxima segunda-feira (26) o novo horário estará em funcionamento.