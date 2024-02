- Município paulista inicia nesta segunda-feira vacinação contra dengue

O município de Itaquaquecetuba, pertencente à região metropolitana de São Paulo e à do Alto Tietê, iniciou, nesta segunda-feira (19) à vacinação contra a dengue. Nessa etapa, crianças de 10 e 11 anos de idade estão recebendo a dose do imunizante Qdenga, disponível em 16 unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O município é um dos 11 escolhidos para receber as 79,4 mil doses da vacina no estado de São Paulo. Desenvolvidas pelo laboratório japonês Takeda Pharma, as vacinas também serão distribuídas pelo Ministério da Saúde aos municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Guararema, Santa Isabel e Suzano. Os três últimos já confirmaram para esta terça-feira (20) o início da vacinação do público selecionado.

De acordo com o painel de monitoramento que o governo estadual criou para divulgar dados relacionados à doença, com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o total de casos notificados até esta segunda-feira passa de 181 mil. Ao todo, mais de 64 mil casos foram confirmados, 46 mil aguardam confirmação e 70 mil foram descartados.

Até o momento, 15 pessoas que contraíram a doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, morreram, em decorrência de complicações do quadro de saúde. Entre os casos confirmados, a maioria (64,8%) é de pacientes brancos. O segundo maior grupo é o de pessoas pardas (27,6%).

Jogo educativo

Com a alta de casos de dengue no país, já no início deste ano, especialistas do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e localizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), lançaram o game Contra a Dengue 3, pelo portal de jogos virtuais Ludo Educativo. A iniciativa resulta de uma parceria com a Aptor Software.

No joguinho, a menina Sophia precisa combater as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, chikungunya e zika. Ela conta com a ajuda dos irmãos mais velhos, Renata e Rômulo.

Sintomas e recomendações

Os sintomas da dengue são os seguintes:

• Febre alta;

• Dor atrás dos olhos;

• Dor no corpo;

• Manchas avermelhadas na pele;

• Coceira;

• Náuseas;

• Dores musculares e articulares.

As principais recomendações para eliminação de criadouros do Aedes aegypti são:

• Eliminar pratos de plantas ou usar um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água;

• Descartar pneus usados em postos de coleta da prefeitura;

• Retirar objetos que acumulem água nos quintais, como potes e garrafas;

• Verificar possíveis vazamentos em qualquer fonte de água;

• Tampar ralos;

• Manter o vaso sanitário sempre fechado;

• Identificar sinais de umidade em calhas e lajes;

• Verificar a presença de organismos vivos em águas de piscinas ou fontes ornamentais.

