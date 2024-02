O Hospital Albert Sabin iniciou procedimentos para apurar a conduta de um enfermeiro por suspeita de reaproveitamento de materiais em pacientes durante anestesias. A investigação foi confirmada à reportagem pela unidade nessa quarta-feira (21).

Em nota, a Comunicação do Hospital disse que o fato foi isolado e que foram iniciados os procedimentos de apuração, além da adoção de medidas cabíveis e desdobramentos legais do caso. Como o profissional não teve a identidade revelada, não foi possível procurar a defesa.

A reportagem questionou se as medidas cabíveis envolvem a demissão do funcionário e aguarda retorno. O Portal Acessa.com também tenta contato, na manhã desta quinta-feira (22), com o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Minas Gerais (Coren-MG) sobre o caso.

O hospital não detalhou quais suspeitas são investigadas pela unidade, mas reiterou que “mantém padrões elevados de segurança e qualidade no atendimento aos seus pacientes. O monitoramento constante da equipe é uma prática essencial para garantir a excelência dos serviços prestados.

“Estamos comprometidos com a saúde e o bem-estar daqueles que confiam em nossos cuidados e continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para assegurar a integridade e a segurança de nossos pacientes”.